فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي بشأن رمضان صبحي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يتابع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الموقف النهائي لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد والمعار إلى القلعة الحمراء.

و أكد فايلر للجهاز المعاون له، انه يرغب في معرفة الموقف النهائي للاعب قبل استئناف بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعرقل الإختلاف على الجانب المادي  تعاقد الأهلي مع رمضان بشكل نهائي، بعد تمسك النادي الانجليزي بمبلغ 7 مليون جنية استيرليني للموافقة على بيع اللاعب لناديه السابق. 


- ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وإنبي:-

1 – الأهلي 49 نقطة.

2 – الزمالك 34 نقطة.

3 – المقاولون العرب 33 نقطة.

4 – بيراميدز 32 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6 – سموحة 25 نقطة.

7 – إنبي 25 نقطة.

8 – الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9 – الإسماعيلي 22 نقطة.

10 – المصري 20 نقطة.

11 – الجونة 20 نقطة.

12 – حرس الحدود 19 نقطة.

13 – أسوان 18 نقطة.

14 – طلائع الجيش 17 نقطة.

15 – طنطا 16 نقطة.

16 – وادي دجلة 15 نقطة.

17 – مصر للمقاصة 14 نقطة.

18 – نادي مصر 11 نقطة.

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