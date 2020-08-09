الأهلي يتعاقد مع مدرب تشيكي لتدريب الناشئين ويصل القاهرة اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي تعاقد مع مدرب أجنبي من أجل تدريب الناشئين في الموسم المقبل. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي أنهى اتفاقه مع مدرب أجنبي يحمل الجنسية التشيكية"

وأوضح: "الاتفاق تم ويصل المدرب التشيكي اليوم".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره إنبي اليوم ضمن مباريات بطوله الدوري المصري الممتاز والتى عادت مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.

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