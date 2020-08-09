كوتينيو يؤجل حسم مستقبله مع برشلونة لما بعد دوري الأبطال





أجل البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، والمعار لصفوف بايرن ميونخ، مستقبله مع الفريق، لما بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويلعب كوتينيو على سبيل الإعارة رفقة فريق بايرن ميونخ الألماني، ومن المقرر أن يعود إلى برشلونة، عقب نهاية رحلة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ووفقاً لصحيفة "سبورت" المهتمة بالشأن الكتالوني، فإن كوتينيو أبلغ إدارة برشلونة، بالإنتظار حتى نهاية دوري الأبطال، من أجل حسم مستقبله مع الفريق.





وأضافت الصحيفة، أن اللاعب يطلب المزيد من التركيز خلال الفترة الحالية، من أجل حسم اللقب مع بايرن ميونخ.





ويرتبط كوتينيو بقوة بالانتقال لفريق آرسنال، الذي يرغب في ضمه بطلب من الإسباني ميكيل أرتيتا، إلا أن الجانرز وبرشلونة لم يتوصلا لاتفاق رسمي حتى الآن.



