خبير يكشف أسباب ارتفاع الحرارة.. ويفجر مفاجأة عن نسب الرطوبة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:28 ص
طقس
طقس
أمنية فوزي
أوضح الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس شيء طبيعي.

وأضاف "سعودي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "شهري يوليو وأغسطس أسخن شهور السنة، وتصل فيهم درجات الحرارة في القاهرة إلى 40 درجة وأحيانًا تتجاوز الـ40 درجة".

وأشار إلى أن الرطوبة ترتفع خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة في الليل، وتصل لـ80% و82% على القاهرة والوجه البحري، وإلى أكثر من ذلك في المدن والمناطق الساحلية.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع الجمعة والسبت، حيث ترتفع الحرارة بمعدل درجتين لتصل إلى 37 درجة.

وأشارت "إيمان"، إلى أن تسجيل أعلى درجة حرارة تكون خلال فترة الظهيرة، موضحة أنه اعتبارا من يوم الأحد ستنخفض درجات الحرارة لتسجل 35 درجة.

وأوضحت أن درجة الحرارة ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة خلال الفترة من الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل، منوهة بأن فرصة سقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد مستمرة، وهى أمطار غير مؤثرة، فضلا على وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الأحد المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهري يوليو الطقس اليوم الطقس الحرارة فى القاهرة

أخبار تهمك

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم رونالدو

منذ أقل من ساعتين

سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هل يجوز للمسلمين التوسل بالعذراء؟ علي جمعة يرد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب يوضح الاحتفال الذي لا ينساه لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

موليكا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ ساعتين

برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يستقر على رحيل ثلاثي الزمالك

منذ ساعتين

عملاق إسباني يدخل في الصراع على رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

خبير يكشف أسباب ارتفاع الحرارة.. ويفجر مفاجأة عن نسب الرطوبة

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 ص

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي

08:10 ص

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا