وزيرة الهجرة: لدينا 14 مليون مصري في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطبيق "كلم مصر" يتضمن خريطة تفاعلية للمصريين في الخارج بأماكن وأرقام السقارات والقنصليات وكافة أخبار مصر.





وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "استطعنا الوصول إلى كل شرائح المصريين في الخارج والعلماء والخبراء"، مؤكدة أن ملف المصريين بالخارج ملئ بالمفاجآت السارة، معلقة: "أنا راضية عن إللي أنا فيه، ولكن ما زال أمامنا الكثير".





وأشارت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الجالية المصرية في أمريكا نظمت وقفات أمام الأمم المتحدة والبيت الأبيض دعمًا لموقف الدولة في قضية سد النهضة، لافتة إلى أن وظيفة وزيرة الهجرة هي التعامل مع المواقف الفردية تجاه المصريين في الخارج بحكمة حفاظًا على العلاقات الدبلوماسية بين الدول، متابعة: "المشاكل لا تنتهي لأي جاليات في الخارج، ولكن لا نتقبل إهانة كرامة المصري".





وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، "نثق في قضاء الدولة وتعامل السلطات المحلية تجاه الحوادث الفردية ضد المصريين في الخارج"، منوهة بأن العمل العام يعرض المسئول للإهانة، معلقًا: "القبض الفوري على الشاب المصري بالكويت أثلج صدورنا".





وذكرت وزيرة الهجرة "أحيانًا أقوم بالرد على الإهانات بمنتهى الدبلوماسية وبطريقة تليق بالدولة المصرية عندما يتعلق الأمر بنشر أكاذيب وشائعات"، مستكملة: "أعضاء مجلس النواب المصري انتقد التجاوز في حقي من نائبة برلمانية بإحدى الدول".





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن أعداد المصريين في الخارج تصل إلى 14مليون، ولكن نجتهد للوصول إلى أكبر عدد من النابغين والعلماء والخبراء، مستطردة: "أطلقنا حملات توعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في المحافظات التي كانت مصدرة للهجرة غير الشرعية".





وأشادت بأغنية محمد فؤاد الجديدة عن الهجرة غير الشرعية، قائلة: "الفنان محمود فؤاد قريب من قلوب المصريين، وأغنيته الجديدة تذكر بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومبادرة مراكب النجاة".



