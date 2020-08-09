مصطفى شوقي يحتفل بوصول النسخة الجديدة من "ضارب علوي" لمليوني مشاهدة





ونشر مصطفى، صورة للعدد المشاهدات، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق شوقي، على الصورة قائلًا: "بالنسخة الجديدة بتخطى مليوني مشاهدة على (فيسبوك)".



جدير بالذكر أن أغنية "ضارب علوي" طرح منها النسخة الاولى خلال أيام عيد الفطر المبارك ولكن سرعان ما حذفت لإنتقاد الجمهور لها بسبب وجود الراقصة ليندا، واتهامه بإنه يعتمد على الراقصة في جميع الكليبات التي قدمها.

حرص الفنان مصطفى شوقي، على الأحتفال بوصول النسخة الجديدة من أغنيته التي تحمل اسم "ضارب علوي، 2 مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، بعد طرحها بيومين فقط.