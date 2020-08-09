مقتل شخص وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشرقية
الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:43 ص
سمر السيد
قتل شخص وأصيب 4 آخرين بينهم سيدة بأعيرة نارية على يد رقيب شرطة خلال مشاجرة على قطعة أرض في قرية بمركز الإبراهيمية.
تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الإبراهيمية يفيد بمقتل شخص يبلغ من العمر 45 عاما وإصابة 4 آخرين بينهم سيدة بأعيرة نارية على يد رقيب شرطة إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية الحبش التابعة لدائرة المركز.
وانتقلت قوة من الشرطة إلى القرية وتم الدفع بتعزيزات أمنية لإحكام السيطرة على الموقف وضبط المتهم.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وفي وقت سابق، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على التعامل بصرامة وحزم مع مخالفات البناء، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من حبس وإزالات.
وقال "غراب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، المذاع على شاشة "ON": "الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح، واللي مش جاد سيتم إزالة مبناه المخالف".
وأشار، إلى أنه يوجد ٣٠ ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا: "أن الصرامة الشديدة لازم تتم عشان يعود الالتزام للحفاظ على هيبة الدولة".
وفي الوقت الحالي، حدد مجلس الوزراء 30 سبتمبر المقبل أخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية.
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