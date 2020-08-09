مقتل شخص وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

قتل شخص وأصيب 4 آخرين بينهم سيدة بأعيرة نارية على يد رقيب شرطة خلال مشاجرة على قطعة أرض في قرية بمركز الإبراهيمية.





تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الإبراهيمية يفيد بمقتل شخص يبلغ من العمر 45 عاما وإصابة 4 آخرين بينهم سيدة بأعيرة نارية على يد رقيب شرطة إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية الحبش التابعة لدائرة المركز.





وانتقلت قوة من الشرطة إلى القرية وتم الدفع بتعزيزات أمنية لإحكام السيطرة على الموقف وضبط المتهم.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.