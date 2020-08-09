شادي محمد: أنا تاريخ في الأهلي مثل أهرامات الجيزة









قال شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه سطر اسمه بحروف من ذهب داخل جدران القلعة الحمراء بالبطولات والمباريات التي شارك بها وحصدها.









وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أنا تاريخ داخل جدران النادي الأهلي مثل أهرامات الجيزة".



