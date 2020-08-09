نجوى كرم تطمئن على نادين نسيب نجيم وتوجه رسالة لها

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حرصت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على توجيه رسالة للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وذلك بعد تعرضها لإصابة بالغة من جراء انفجار مرفأ بيروت الذي يقع على بعد أمتار قليلة من منزلها، الأمر الذي جعلها تخضع لعملية جراحية استغرقت حوالى الست ساعات.



وكتبت نجوى كرم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلة: "الحمد لله عالسلامة ستّ نادين نسيب نجيم انشالله ما تشوفي شرّ، وأنا متأكدة رح تبقي جميلة الجميلات".



وسبق أن وجهت نجوى رسالة تضامن مع أهالي الضحايا الذين سقطوا في الإنفجار قائلة:"من قلبي بعزّي أهالي الشهدا اللي ماتوا وبتمنّى الشفاء العاجل لكلّ المصابين بهالإنفجار وهيدي رسالتي لكل السياسيين".