"ناسا" تنشر صور صادمة لحجم دمار انفجار بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
نشرت "سكاي نيوز عربية"، بعض الصور التي بثتها وكالة ناسا للفضاء، تظهر حجم الدمار الهائل الذي حدث في بيروت إثر انفجار المرفأ.

وتم مسح هذه المنطقة بالرادار الفضائي، من قبل فريق التصوير والتحليل المتقدم السريع (ARIA) التابع لوكالة ناسا الأميركية، بالتعاون مع مرصد الأرض في سنغافورة.

وتظهر البيانات مدى التضرر حيث تمثل "البيكسلات" الحمراء الداكنة، المناطق شديدة الضرر، مثل تلك الموجودة داخل وحول مرفأ بيروت، بينما المناطق ذات اللون الأصفر قد تعرضت لضرر أقل إلى حد ما، بحسب ما نقل موقع "ناسا"، ويمثل كل بكسل ملون مساحة 30 مترًا (33 ياردة).

كان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا هائلا، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

كما أسفر الانفجار عن مقتل 158 شخصا، وإصابة نحو 6 آلاف شخص، و21 مفقودا.
"ناسا" تنشر صور صادمة لحجم دمار انفجار بيروت
"ناسا" تنشر صور صادمة لحجم دمار انفجار بيروت
"ناسا" تنشر صور صادمة لحجم دمار انفجار بيروت
"ناسا" تنشر صور صادمة لحجم دمار انفجار بيروت
"ناسا" تنشر صور صادمة لحجم دمار انفجار بيروت
"ناسا" تنشر صور صادمة لحجم دمار انفجار بيروت
"ناسا" تنشر صور صادمة لحجم دمار انفجار بيروت
"ناسا" تنشر صور صادمة لحجم دمار انفجار بيروت

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