شاهد.. ابنه علي ربيع تقدم له الورد أثناء عرضه مسرحية "صباحية مباركة" (فيديو)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

قدمت ابنة نجم مسرح مصر علي ربيع، باقة من الورد له في نهاية عرض مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "صباحية مباركة" من إخراج أشرف عبد الباقي.

وشارك علي ربيع، جمهوره بمقطع فيديو لنجلته الصغيرة وهي تقدم له الورد، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق ربيع، على مقطع الفيديو قائلًا: "أحلى ورد جالي فحياتي علي ربيع صباحيه مباركه مستنيكم كل اسبوع في المسرح وشكرا يا اغلي جمهور".

مسرحية "صباحية مباركة" تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها الفنان علي ربيع وأوس أوس وأحمد سلطان وسليمان عيد.

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