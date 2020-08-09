بفستان أحمر.. ليلى أحمد زاهر تشعل السوشيال ميديا (صور)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى، خلال الصور مرتدية فستانًا طويلًا كب باللون الأحمر وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت على مكياج ناعم واكسسوارت بسيطة".

وعلقت أحمد، على الصور قائلة: "عندما تكون في شك ارتدي الأحمر".

ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فانهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"واو قمر" واضاف آخر"أي الجمال ده"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله عليكي طليتك حلوة".
بفستان أحمر.. ليلى أحمد زاهر تشعل السوشيال ميديا (صور)
بفستان أحمر.. ليلى أحمد زاهر تشعل السوشيال ميديا (صور)
بفستان أحمر.. ليلى أحمد زاهر تشعل السوشيال ميديا (صور)
بفستان أحمر.. ليلى أحمد زاهر تشعل السوشيال ميديا (صور)

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