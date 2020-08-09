أحمد سامي: كارتيرون لم يظهر بشكل جيد أثناء توليه مسئولية الأهلي









أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل السابق أن كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يظهر بشكل جيد اثناء تواجده كمدير فني للنادي الاهلي.





وأضاف سامي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن كارتيرون يقدم آداء مميز مع الزمالك في الوقت الحالي وقاد الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم وظهر بشكل مميز .



