أحمد سامي: كارتيرون لم يظهر بشكل جيد أثناء توليه مسئولية الأهلي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل السابق أن كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يظهر بشكل جيد اثناء تواجده كمدير فني للنادي الاهلي. 

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن كارتيرون يقدم آداء مميز مع الزمالك في الوقت الحالي وقاد الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم وظهر بشكل مميز .

وتابع أن الفرنسي سيقود الزمالك لتحقيق الألقاب والبطولات خلال المواسم القادمة نظرًا لما يقدمه من آداء مميز مع الفريق الأبيض وهو الأمر الذي أفتقده مع الأهلي أثناء تواجده كمدير فني ورحل بسبب عدم تحقيق البطولات.

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