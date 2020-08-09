موعد مباراة مانشستر سيتي وليون في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي



تأهل نادي مانشستر سيتي، إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة، في دور الستة عشر من المسابقة.

كما تأهل نادي ليون على حساب نظيره يوفنتوس، رغم الهزيمة بهدفين مقابل هدف، ولكن بنتيجة المباراتين خطف الفريق الفرنسي تذكرة العبور للدور المقبل. 

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره ليون في الدور ربع النهائي، في اللقاء الذي سيلعب من مباراة واحدة فقط في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، بالنظام الجديد للمسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام المباراة يوم السبت 15 أغسطس المقبل على ملعب خوسيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

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