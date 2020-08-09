ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا في بلد عربي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت السلطات الصحية في المغرب، ارتفاعا غير مسبوق في العدد اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت قناة الغد الفضائية، بأن المرغب سجلت 1345 إصابة جديدة بكورونا مقابل 1144 أمس، ما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ​32007، لافتة إلى وفاة 19 حالة جديدة جراء الوباء خلال الفترة نفسها (مقابل 14 شخصًا أمس)، ترفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 480.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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