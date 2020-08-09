في سابقة من نوعها... أغنية "هو ده حبيبي" لحماقي تحقق أعداد مشاهدات سيئة









ويعد ما حدث مع الأغنية سابقة في تاريخ حماقي الغنائي، حيث عادة ما تحقق أغنياته أرقامًا قياسية بعد طرحها بساعات قليلة.



أغنية "هو ده حبيبي" تعد أول اغنية لحماقي، تحقق نسب مشاهدة قليلة، وذلك لأنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا ممتدة في مختلف أنحاء العالم.



طرح محمد، أغنية "هو ده حبيبي" على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 202084، وهي من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، ومكس ماستر تميم، وجيتار شريف فهمي.

حققت اغنية "هو ده حبيبي" للمطرب محمد حماقي، نسبة مشاهدات سيئة للغاية حيث تخطت مليوني مشاهدة بصعوبة وذلك بعد طرحها بخمس أيام فقط.