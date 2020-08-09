بعد تدهور حالته الصحية.. مصطفى حفناوي يتصدر تريند جوجل

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تصدر اسم اليوتيوبر مصطفى حفناوي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة تسببت في نقلة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم ودخوله في غيبوبه منذ 3 أيام.



وكتب عمرو راضي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تعرض مصطفى حفناوي لوعكة صحية، ، مطالبًا متابعيه بالدعاء له، قائلًا "هو تعب امبارح وجمبه كان واجعه جدا، رُحنا الطوارئ خد حاجات مُسكنه والوجع خف واطمنا.. وهزرنا عادي وروحنا تاني يوم".



وأضاف ، "تِعب تاني الصبح رُحنا المستشفى وهو كان سايق عادي.. اتحجز عشان يعمل أشعة السبغة، قبل الأشعة رجّع وفجأه بدأ يغيب عن الوعي.. اتعمله أشعة على المخ.. طلع جلطة في المخ".



وطالب متابعيه ومتابعي صديقه بالدعاء له ، قائلًا: "أرجوكم رجاء خاص من كل اللي يعرفوني واللي ميعرفونيش.. ادعوا لحفناوي عشان هو محتاج دعواتكم، ولو تكرمتم اعملوا شير وخلوا الناس تدعيله، عشان خاطري، ادعوله.. يارب".



حرص العديد من نجوم الفن على تقديم الدعم ل مصطفى حفناوي، والدعاء له في تلك الأزمة الصعبة التي يمر بها، كما حرص النجم تامر حسني، أن يقوم بالزياره ل مصطفى حفناوي داخل المستشفي.