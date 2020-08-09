هكذا دعم الفنانون اليوتيوبر مصطفى حفناوي في أزمته الصحية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

سيطرت حالة من الحزن على السوشيال ميديا، بعد تدهور الحالة الصحية لليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي تعرض لجلطة في المخ ودخل في غيبوبة وينتظر الجميع معجزة من عند الله لكي يعيش.

ويرصد "الفجر الفني" دعم نجوم الفن لمصطفى حفناوي في أزمته الصحية

تامر حسني 
نشر تامر حسني صورة له لحفناوي بعد زيارته في المستشفى عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من المحبين وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته، هو أخوكم في الإنسانية، فعلاً بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم ".

وتابع: "يا ريت كل حبايب قلبي الغاليين من المتابعين وغير المتابعين يدعوله، ولكم مثلها عند ربنا إن شاء الله، فعلاً حالته خطيرة جداً فوق فوق ما تتصوروا، والدكاترة بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا، يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء".

وأضاف: "يلّا كلنا النهارده ندعي كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه وترجعهولنا سليم وبخير. اللهم لا اعتراض يا رب اشفِه واشفِ كل مريض اللهم آمين".

إيمان العاصي
وكتبت الفنانة إيمان العاصي، عبر إنستجرام، قائلة: "الله يشفيك يا مصطفى يا رب، ويطمن قلوبنا عليك يا حبيبي يا رب".

أحمد يونس
ونشر الإعلامي أحمد يونس صورة له عبر حسابه على تويتر، كما علق: "‏اللهم اشفِ عبدك مصطفى حفناوي.. وأرنا فيه فضلك وجودك يا رب العالمين".


رانيا فريد شوقي
ودعت الفنانة رانيا فريد شوقي، لمصطفى حفناوي بالشفاء عبر إنستجرام، قائلة: "ربنا يشفيه ويعافيه، ويشفي كل مريض يا رب" .

بسمة بوسيل
وكتبت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، عبر إنستجرام: "يا رب يشفيه".



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