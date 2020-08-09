اليوم.. مسرحية "اترك أنفي من فضلك" بمركز الهناجر للفنون





يعرض قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مسرحية "اترك أنفى من فضلك" اعتبارا من اليوم الأحد على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، فى الساعة السابعة مساء، ويوميا عدا يوم الاثنين أجازة، وتستمر المسرحية لمدة ١٣ ليلة عرض.





"اترك أنفى من فضلك" عن مسرحيات الأنوف المتصارعة وأليس في بلاد العجايب، من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، البطولة للفنانين "كريم الكاشف، صلاح الدالى، محمد خالد، تامر الكاشف، رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة" .





ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، أزياء وماسكات مروة عودة، رؤية موسيقية محمد خالد، أشعار طارق علي، استعراضات محمد عبد الصبور، مساعد مخرج "هاجر سلامة ومحمد عاطف"، تصميم دعاية مصطفى عوض، تصميم عرائس محمد فوزى، مخرج منفذ عمرو حسان، كتابة وإخراج إسلام إمام .



