دار ريشة تستعد للاشتراك في معرض كتاب ساقية الصاوي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:09 ص
بوابة الفجر
تستعد دار ريشة للنشر والتوزيع للاشتراك في معرض كتاب ساقية الصاوي المقام خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 26 أغسطس في قاعة النهر  بساقية الصاوي في الزمالك.

وتشارك الدار بإصداراتها الجديدة مذكرات صلاح أبو سيف للكاتب الكبير عادل حمودة، ومذكرات الإعلامية الكبيرة نهال كمال.

كما تشارك بمذكرات المطرب محمد رشدي للكاتب الكبير سعيد الشحات، ومذكرات الموسيقار هاني شنودة للكاتب الصحفي مصطفى حمدي، ومذكرات فريد شوقي للكاتبة الكبيرة إيريس نظمي، علاوة على كتاب صلاح الذي لا تعرفه للطبيب النفسي الدكتور محمد المهدي.

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