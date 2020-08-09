دار ريشة تستعد للاشتراك في معرض كتاب ساقية الصاوي

تستعد دار ريشة للنشر والتوزيع للاشتراك في معرض كتاب ساقية الصاوي المقام خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 26 أغسطس في قاعة النهر بساقية الصاوي في الزمالك.





وتشارك الدار بإصداراتها الجديدة مذكرات صلاح أبو سيف للكاتب الكبير عادل حمودة، ومذكرات الإعلامية الكبيرة نهال كمال.



