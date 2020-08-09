تعرف على حقيقة إصابة كريم عبد العزيز أثناء تصوير "كيرة والجن"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

تداول بعض رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية بعض الأخبار عن إصابة الفنان كريم عبد العزيز، أثناء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "كيرة والجن".

وسرعان ما كشفت مصادر مقربة من كريم عبد العزيز، في تصريحات صحفية حقيقة الأمر وقالت إن كل ما تردد غير صحيح وعار تمامًا من الصحة وأن كريم بصحة جيدة ولم يُصبه أى مكروه".

فيلم "كيرة والجن" تدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنانة هند صبري وأحمد عز وأمينة خليل وروبي، والفيلم من إخراج أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

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