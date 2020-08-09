موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري المصري









يستعد نادي الزمالك للمواجهة المقبلة في الدوري المصري أمام نادي الإتحاد السكندري، في لقاء الجولة 18، في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقررة غداً الاثنين 10 أغسطس، بملعب الجيش بمدينة برج العرب.





ويأمل الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في إضافة 3 نقاط جديدة، ويعزز تواجد الفريق في المركز الثاني.





بينما أمل نادي الإتحاد السكندري في إضافة 3 نقاط جديدة، ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي، وتحقيق انطلاقة قوية للفريق، بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.





ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت جرينتش.





وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.



