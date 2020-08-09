مايا دياب تدعم احتجاجات المواطنين اللبنانيين

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
تدعم الفنانة مايا دياب، الشعب اللبناني في الأزمة الصعبة التي تمر بها بعد تفجير الذي تسبب في وفاة عدد كبير من الشعب، كما أنها طالبت من الشعب النزول ليقومو بثورة جديدة.

وعبرت خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي "بتويتر" عن تضامنها مع المحتجين الغاضبين من سوء  انفجار مرفأ بيروت وما نجم عنه من استشهاد أكثر من 150 شخص وإصابة الألاف. 

يذكر أن مايا دياب شاركت صور من مشاركتها في مظارهات لبنان اليوم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "دياب" أثناء تواجدها في الشوارع اللبنانية ورفعها علم لبنان ووانضمامها لجموع الشعب في المظاهرات التي قامت اليوم بلبنان.

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