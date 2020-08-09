آخر تطورات تعاقد باريس سان جير مان مع رونالدو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى تراجع عن فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.




وفقًا لما  ورد بشبكة "ESPN" الايطالية،" أن يفضل الفريق الفرنسي في تجديد عقود كيليان مبابى ونيمار على التعاقد مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 35 عاما".




وعلى باريس سان جيرمان الإختيار أم تجديد عقد الثنائي مبابي ونيمار، حيث ينتهى تعاقدات النجمين فى صيف 2022.




ويرغب الفرنسي ابن الـ21 عاما فى خوض تجربة جديدة، بينما يتطلع البرازيلي صاحب الـ28 عاما للعودة مجددا إلى برشلونة وهو ما دفع النادي لصرف النظر عن ضم البرتغالى.






وقال آنييلى، عقب إنتهاء مباراة ليون، "الخروج من دورى أبطال أوروبا، احباط كبير لنا، وسنحاول غي الايام المقبلة، تقييم وتحديد خطة الفريق في الموسم المقبل".




وعن رحيل رونالدو، لباريس سان جيرمان، قال رئيس اليوفى، " لا سيبقى معنا، أنا متأكد من أنه سيلعب مع الفريق فى الموسم المقبل أيضاً، يمكننى أن أؤكد لكم أن رونالدو يظل أحد أعمدة يوفنتوس"

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