نبيل شعيل يكشف عن موعد طرح جديده "شنو صاير"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
يستعد الفنان الكويتي نبيل شعيل لطرح أغنية جديدة بعنوان “شنو صاير”، وذلك وسط حماس شديد من عشاق اغانيه.

وأعلن نبيل شعيل عن موعد طرح احدث اغانيه وقال إنها ستطرح يوم الأثنين الموافق 10 آب/أغسطس وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأعلن “شعيل” عن استعداده لإطلاق الأغنية من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، فنشر مقطعًا ترويجيًا للأغنية وعلّق بالقول: “شنو صاير يوم الاثنين 10/8/2020 على روتانا وتطبيق DEEZER”.

جدير ذكره أن نبيل شعيل طرح منذ فترة ألبومه الجديد بعنوان “كبير الفن ″، من إنتاج شركة “روتانا”، وحقق الألبوم نجاحاً ملحوظاً، وأصداء مميزة عند طرحه.

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