الرجاء المغربي: الكاف لم يبلغنا بحضور جماهيري في مواجهتي الزمالك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن حقيقة تواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، معهم بشأن تواجد الجماهير في نهائيات دوري أبطال إفريقيا.


وأكد سعيد وهبي في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الكاف لم يبلغنا بحضور جماهيري في مواجهتي الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "قمنا بإجراء المسحات ولا يوجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الوداد البيضاوي المغربي بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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