شاهد.. ابنة روجينا تثير ضجة على السوشيال ميديا بجمالها (صورة)









وأضاف آخر"جمالها يجنن"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "ماشاء الله عليها كتير حلوة".







يذكر أن آخر أعمال روجينا، مسلسل "البرنس" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ومحمد علاء ونور اللبنانية، ومن إخراج محمد سامي.





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أثارت ابنة الفنانة روجينا مايا، مواقع التواصل الأجتماعي لجمالها، وذلك بعدما نشرت والدتها مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت روجينا، على الصور قائلة: "كل سنة وإنتى عمرى يعمرى..كل سنة وانت سندي وحتة من قلبى واول فرحتى واهم واعظم انجازات حياتى هفضل فخورة بيكى وراضية عنك وبدعيلك من قلبى لاخر يوم فى عمرى".ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"وبعدين ايه الجمال والكمال بنتك ده ؟؟".