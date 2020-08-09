وزيرة الهجرة: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت أثلج صدورنا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: "نثق في قضاء الدولة وتعامل السلطات المحلية تجاه الحوادث الفردية ضد المصريين في الخارج".





وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن العمل العام يعرض المسئول للإهانة، معلقًا: "القبض الفوري على الشاب المصري بالكويت أثلج صدورنا".





وتابع: "أحيانًا أقوم بالرد على الإهانات بمنتهى الدبلوماسية وبطريقة تليق بالدولة المصرية عندما يتعلق الأمر بنشر أكاذيب وشائعات"، مستكملة: "أعضاء مجلس النواب المصري انتقد التجاوز في حقي من نائبة برلمانية بإحدى الدول".





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قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت خارج مصر.





يأتي ذلك في إطار الاستعداد لانطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر بدؤه يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس في التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة، أعدت غرفة لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص ‏البريد الإلكتروني ‪ [email protected] ‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 01062437210.





ولفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة متابعة تطبيق "كلم مصر" الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، إذ أنه سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت في الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.





وأضافت أن منصات الوزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي ستشهد أيضًا نشر كافة الفيديوهات التعريفية بعملية تصويت المصريين بالخارج، والملصقات التفاعلية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى الروابط الهامة التي تهم الناخبين والمتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.



