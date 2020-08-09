مفاجأة.. ظهور رجاء الجداوي في فيلم "تؤام روحي" بعد وفاتها (فيديو)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

ظهرت النجمة الراحلة رجاء الجداوي؛ في برومو فيلم "توأم روحي"، الذي عرض اليوم هو من بطولة النجم حسن الرداد.

يعتبر فيلم "توأم روحي" هو أول عمل يعرض للرحلة رجاء الجداوي، بعد وفاتها.

وظهرت الجداوي خلال البرومو الخاص بالفيلم بشخصية دكتورة نفسية تحاول مساعدة حسن الرداد، لتخلص من الأوهام الذي يعيشها بسبب حبه ل أمينة خليل.

والمقرر أن يطرح المنتج أحمد السبكى فيلم "توأم روحي" فى يوم 19 اغسطس الحالى، وهو العمل الذى يقوم ببطولته حسن الرداد وعائشة بن أحمد وأمينة خليل.

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