الرجاء المطروحي يجري مسحة كورونا استعدادا لعودة القسم الثاني

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
أننور سعيد
أبلغت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي الرجاء المطروحي بإرسال فريق طبي لإجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا للفريق في الثانية عشر ظهر الأحد التاسع من أغسطس وذلك استعدادا لإستكمال مسابقة الدوري في شهر سبتمبر القادم.

وعلي الفور أبلغ سليمان سنجاري إداري الفريق لاعبي الفريق بالميعاد للحضور بمقر النادي بالاسكندرية لإجراء المسحة الطبية قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن تعود مسابقة دوري القسم الثاني يوم الأحد 20 سبتمبر المقبل، بإقامة مباريات الجولة الثامنة عشر بمجموعة القاهره.

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