رونالدو يشعر بالغضب لهذا السبب!









تحدث تقرير صحفي إيطالي، أنَّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، تسيطر عليه حالة شديدة من الغضب، بعد خروج فريقه من منافسات دوري أبطال أوروبا على يد فريق ليون الفرنسي.





رونالدو يصاب بحالة إحباط بعد خروج يوفنتوس





وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أنَّ رونالدو يسيطر عليه ليس الشعور بالغضب لأنه لا يصدق ما حدث، ويشعر بإحباط كبير، بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري الأبطال على يد ليون الفرنسي.





وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، غاضب من عدم قدرته على اللعب في بلاده (البرتغال).





الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر استئناف، بقية منافسات البطولة في لشبونة بداية من دور الثمانية.





وتابعت الصحيفة الإيطالية، أنَّ إحباط رونالدو وعدم تصديقه خروج فريقه، يأتي بسبب إقصائه من ليون، الذي لم يلعب سوى مباراة رسمية واحدة في آخر 5 أشهر.



