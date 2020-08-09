قائد الأهلي التاريخي: أنا خدام القلعة الحمراء.. وأرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب





قال شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه يعشق النادي الأهلي من كل قلبه ولا يقبل المزايدة حول هذه التصريحات.





وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أنا خدام النادي الأهلي وأؤكد على تلك الكلمة ولن أتراجع عنها فالأهلي هو من صنع شادي محمد".





وتابع: "أنا لا أرغب في العمل داخل الأهلي أو قناته ولكن أرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب".



