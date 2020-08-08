عادل عبد الرحمن: الأهلي لا يقف على أحد

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال

قال عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق أن رمضان صبحي نضج كثيرا وأصبح لاعبًا مؤثرًا مع الفريق خلال هذا الموسم رغم مشاركته القليلة لكن تواجده إضافة للفريق الأحمر.

وأضاف نجم الاهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي محمد فاروق أن الاهلي دائما لا يقف على لاعب ولا يتأثر بغياب أو رحيل أحد اللاعبين مضيفاً أن الأهلي أهم ما يميزه عن أي نادي آخر هو الانضباط .

وتابع أن الأهلي يسعى بقوة لاستمرار رمضان مع الفريق الفترة القادمة تلبيه لرغبة فايلر ببقاء اللاعب للإستفاده منه في بطولة افريقيا نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره إنبي غدًا الاحد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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