"فرحان إني عرفتكم على بعض".. عمر الشناوي يهنئ هند عبد الرحيم بمناسبة حفل زفافها

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس
هنأ الفنان عمر الشناوي، للفنانة هند عبد الحليم مساء اليوم، بمناسبة حفل زفافها، عبر نشر صور تجمعهما مع زوجها كريم قنديل، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الشناوي على الصورة قائلا: "مبروك لأخويا وأختي.. والله فرحان بيكم وفرحان اكتر إني كنت السبب انكم اتعرفتوا على بعض، يالا بقى عاوزين قناديل صغنين".

وجاءت العديد من التهنئات من عدد من المتابعين، قائلين: "ألف مبروك، ألف مليون مبروك".

يشار إلى أن الفنانة هند عبد الحليم احتفلت بحفل زفافها، مساء أمس على خطيبها كريم قنديل، بعدما أعلنت عن خطبتها شهر مارس الماضي، وذلك عبر حسابها الرسمي خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتم الخطوبة في أجواء عائلية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وشارك عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم، عدد من صور الفنانة هند في حفل زفافها، حيث ظهرت وهي ترتدي فستانا أبيض قصيرا وطرحة طويلة، تاركة شعرها منسدل.

جدير بالذكر ان أخر أعمال الفنانة هند، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، وهو من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، واخراج مصطى أبو سيف.


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