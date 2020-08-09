مؤشرات تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية لعام 2019-2020 في مصر





تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول متابعة مؤشرات تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية ادبي وعلمي مرحلة أولى، وذلك عقب ارتفاع معدلات البحث على جوجل لاجل التعرف على معدل قبول الكليات القمة هذا العام عقب ارتفاع نسب نجاح الطلاب على مستوى جميع محافظات مصر.





تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية

اعتمدت نتائج اتمام شهادة الثانوية العامة فى مصر فى صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، ليتم في أعقاب ذلك الكشف عن ارتفاع معدلات نجاح طلاب جمهورية مصر العربية على مستوى جميع محافظات مصر، وهذا عقب انتهاء الطلاب من إتمام جميع الاختبارات التي جاءت مقررة عليهم هذا العام، ليعيش الطلاب عقب الاستعلام عن نتائجهم فى حالة من الحيرة والقلق من اجل الاستعلام عن تلك النتائج والتي من المقرر على ان يتم الاعلان عنها فى غضون ساعات قليلة من الآن، حيث من المشير مع ارتفاع نسب نجاح هذا العام على أن ترتفع معها معدل تنسيق قبول الطلاب بفارق العام الماضي، على ان نستعرض معكم من خلال الفقرة التالية المؤشرات الأولى لكليات القمة المصرية.

معدل قبول كليات القمة فى مصر

جاءت المؤشرات الأولى وفقاً لنسب نجاح العام الحالي لقبول كليات القمة المصرية على النحو التالي:-





* كلية طب جامعة القاهرة:-405.0

* كلية صيدلة جامعة القاهرة:-401.5

* كلية الألسن جامعة عين شمس 395.0

* كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية:-397.0

* كلية هندسة القاهرة:- 395.0

* كلية آثار القاهرة:- 387

* كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة:- 402.0

* كلية تربية حلوان:- 372

* كلية اداب القاهرة:- 364.0





نتواصل منذ يوم اعتماد نتائج الثانوية العامة في مصر نشر ومتابعة تنسيق قبول المعاهد والجامعات المصرية المقرر على ان يتم الآعلان عليها فى غضون ايام قليلة من الآن على ان سنستعرض معكم طرق التسجيل على هذا التنسيق ومعدلات قبول الطلاب.





يباشر عدد كبير من الطلاب عقب اتمام الآستعلام عن نتائج الثانوية العامة البحث حول تنسيق قبول الكليات والمعاهد المصرية المقرر انطلاقة عقب ايام قليلة من الآن على مستوي جميع محافظات مصر بشكل الكتروني عبر موقع بوابة الحكومة المصرية.



