"التعليم": إرسال نتيجة التظلمات للطلاب إلكترونيا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:15 ص
رضا حجازي
رضا حجازي
شيماء حسن
قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن أعداد من تقدموا بالتظلمات لامتحانات الثانوية العامة وصل إلى 16 ألفًا و333 حالة، مشيرًا إلى أنه تم فتح عدد كبير من المقرات لتلقي هذه التظلمات.

وأضاف حجازي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الوزارة تلقت تظلمات في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد ميعاد لاطلاع الطالب المتقدم بالتظلم على صورة لكراسته.

وأشار  نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنه بعدها سيتم إرسال نتيجة التظلم الكترونيًا، مستطردا: "ممنوع اصطحاب الموبايل ويكون بحوزة الطالب ورقة وقلم لتسجيل ملاحظاته ليتم إرسالها إلى "الكونترول" من جديد.

وأوضح، أنه تم اختيار مدرسة السعيدية لمراجعة التظلمات نظرًا لاتساعها تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل فيروس كورونا.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن مقرات قبول تظلمات امتحانات الشهادة الثانوية، لعام 2019\2020، حيث سيتم البدء في تلقى الطلبات السبت المقبل 8 أغسطس.

وعلى الطلاب الراغبين في تقديم تظلمات على النتيجة التوجه إلى المدارس الآتية: "أحمد فؤاد عبد العزيز بنين بميدان عبده باشا، العباسية الإعدادية بنات بميدان عبده باشا، الإعدادية المهنية بنين بتقاطع شارع أحمد سعيد مع عبده باشا".

وأشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أن 12 طالبا وطالبة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حصلوا علي المراكز الأولى على مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة في 9 إدارات تعليمية.

وقال عطية إن إدارات الأوائل جاءت "البساتين، دار السلام، النزهة، شرق مدينة نصر، الساحل، الوايلي، مصر الجديدة، حلوان، الخليفة والمقطم، القاهرة الجديدة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تظلمات الثانويه بوابة الفجر الفجر الثانوية العامه

أخبار تهمك

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

رونالدو يشعر بالغضب لهذا السبب!

منذ 40 دقيقة

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 6 ساعات

أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قائد الأهلي التاريخي: أنا خدام القلعة الحمراء.. وأرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب

منذ 42 دقيقة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الرسالة الأخيرة.. بيانيتش يودع يوفنتوس

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

الإسماعيلي يحدد سعر بيع باهر المحمدي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعليم الأقصر تضيف درجات لـ168 من المتظلمين من نتيجة "الاعدادية" وترفض 1031

تعليم الجيزة تبدأ في تلقي تظلمات نتائج طلاب "الشهادة الإعدادية"

بدء قبول التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالغربية لمدة أسبوعين

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول.. الخطوات وموعد التقديم

استعلم عن خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول

التعليم تعلن مفاجأة بشأن درجات الرأفة في نتيجة الشهادة الثانوية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

10:12 م

رونالدو يشعر بالغضب لهذا السبب!

12:04 ص

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا