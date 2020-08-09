"التعليم": إرسال نتيجة التظلمات للطلاب إلكترونيا

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن أعداد من تقدموا بالتظلمات لامتحانات الثانوية العامة وصل إلى 16 ألفًا و333 حالة، مشيرًا إلى أنه تم فتح عدد كبير من المقرات لتلقي هذه التظلمات.





وأضاف حجازي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الوزارة تلقت تظلمات في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد ميعاد لاطلاع الطالب المتقدم بالتظلم على صورة لكراسته.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنه بعدها سيتم إرسال نتيجة التظلم الكترونيًا، مستطردا: "ممنوع اصطحاب الموبايل ويكون بحوزة الطالب ورقة وقلم لتسجيل ملاحظاته ليتم إرسالها إلى "الكونترول" من جديد.





وأوضح، أنه تم اختيار مدرسة السعيدية لمراجعة التظلمات نظرًا لاتساعها تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل فيروس كورونا.





وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن مقرات قبول تظلمات امتحانات الشهادة الثانوية، لعام 2019\2020، حيث سيتم البدء في تلقى الطلبات السبت المقبل 8 أغسطس.





وعلى الطلاب الراغبين في تقديم تظلمات على النتيجة التوجه إلى المدارس الآتية: "أحمد فؤاد عبد العزيز بنين بميدان عبده باشا، العباسية الإعدادية بنات بميدان عبده باشا، الإعدادية المهنية بنين بتقاطع شارع أحمد سعيد مع عبده باشا".





وأشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أن 12 طالبا وطالبة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حصلوا علي المراكز الأولى على مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة في 9 إدارات تعليمية.



