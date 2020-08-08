شادي محمد: حسام عاشور نهايته في الأهلي مأساوية

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمد جمال

تحدث شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن موقف حسام عاشور، قائد ولاعب الأهلي سابقا، بعد توجيه الشكر له من جانب مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "حسام عاشور أخطأ بشان تلك الفيديوهات التي اصدرها وكانت نهايته مأساوية في الأهلي".

وأكد شادي محمد: "حسام عاشور أخطأ ولكنه لا يستحق الذبح من قبل الجماهير وإدارة النادي".

وتابع: "مشكلة حسام عاشور أنه لا يتحدث عبر وسائل الإعلام نهائيا والسوشيال ميديا ذبحته وأنهت تاريخه الكبير".

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