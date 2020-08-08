إدارة ألميريا تنفي التفاوض مع لاعبين من الدوري المصري

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:40 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
عبد القادر عرابي

نفت إدارة فريق ألميريا الإسباني، نيتها في ضم لاعبين مصريين لصفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير عديدة قد ألمحت لنية الفريق في ضم عدة لاعبين من الدوري المصري، وارتبط الفريق بضم رمضان صبحي نجم الأهلي ومصطفى محمد وأشرف بن شرقي نجمي الزمالك ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز.

وأعرب محمد جمال العاصي، عن تعجبه من الأخبار التي تشير لرغبة الفريق في ضم أي لاعبين من الدوري المصري.

وشدد العاصي، أن قوانين عدد اللاعبين المحترفين من خارج الإتحاد الأوروببي، تقف حائل أمام ضم لاعبين من الدوري المصري.

كما أوضح، أن المستشار تركي آل شيخ، مالك النادي، قطع علاقته تماماً بكرة القدم المصرية.

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محمد العاصي تركي آل الشيخ الدوري المصري الدوري الإسباني ألميريا

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