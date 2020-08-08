أرمينيا تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر

سجلت أرمينيا 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 40 ألفاً و 185 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الأرمينية اليوم إلى تعافى 357 شخصاً ليصل إجمالي المتعافين إلى 32 ألفاً و 395 حالةً.

وذكرت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 785 شخصاً بعد تسجيل ثماني حالات جديدة.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,728 مليون إصابة، بينهم أكثر من 727 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,666 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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