رسمياً.. أتالانتا يفقد حارس الفريق أمام باريس سان جيرمان

يفتقد نادي اتالانتا الإيطالي حارس مرماه بييرلويجي جوليني خلال المباراة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة في الركبة.

وقال جوليني عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور "لسوء الحظ تم رفع الراية البيضاء، أعاني من مشكلة في أربطة الركبة، سأغيب لنحو شهرين، التوقف بات إلزاميا".

وأكمل جوليني /25 عاما/ موسمه الرابع مع اتالانتا، لكنه تعرض للإصابة بعد التحامه مع زميله روبين جوسينس خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام إنتر ميلان صفر/ 2 في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي في الأول من الشهر الجاري.

ويغيب جوليني عن المباراة أمام سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في لشبونة.

ومن المقرر أن يحرس ماركو سبورتييو مرمى اتالانتا بدلا من جوليني بعد أن غاب عن المباراة أمام فالنسيا الإسباني في إياب دور الستة عشر الأوروبي في العاشر من مارس الماضي والتي انتهت بفوز اتالانتا 4 /3 ليتفوق النادي الإيطالي 8 /4 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ويخوض اتالانتا أول مشاركة له في دوري الأبطال كما تأهل للنسخة المقبلة للبطولة باحتلاله المركز الثالث في الدوري الإيطالي.