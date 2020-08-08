جيسي عبده تروي قصة مؤثرة بشأن انفجار بيروت
السبت 08/أغسطس/2020 - 11:59 م
لمياء علي
شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبده متابعيها صورة دمية ملقاه في أحد الشوارع بلبنان وكان يملؤها الغبار بعد انفجار مرفأ بيروت.
وعلقت جيسي قائلة: مبارح انا وماشية بشوارع بيروت شفت هاللعبة على سيارة مكسرة بشارع مکشر وبثياتو شبه مهدمة.
وأضافت: صرت فكر قولكن هيدي لعبة مين ؟ كانت بالسيارة او طايرة من شي بناية؟ قولكن لصبي او بنت؟ منيح او منصاب.
وتابعت: أهلو مناح او خسر حدا من أهلو ؟؟ الله
يحرق قلب كل حدا كان السبب بالمصيبة يلي حلت عهالبلد و تصبحو على وطن ..تصبحو على عدالة.
وعلقت جيسي قائلة: مبارح انا وماشية بشوارع بيروت شفت هاللعبة على سيارة مكسرة بشارع مکشر وبثياتو شبه مهدمة.
وأضافت: صرت فكر قولكن هيدي لعبة مين ؟ كانت بالسيارة او طايرة من شي بناية؟ قولكن لصبي او بنت؟ منيح او منصاب.
وتابعت: أهلو مناح او خسر حدا من أهلو ؟؟ الله
يحرق قلب كل حدا كان السبب بالمصيبة يلي حلت عهالبلد و تصبحو على وطن ..تصبحو على عدالة.