جيسي عبده تروي قصة مؤثرة بشأن انفجار بيروت

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شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبده متابعيها صورة دمية ملقاه في أحد الشوارع بلبنان وكان يملؤها الغبار بعد انفجار مرفأ بيروت.



وعلقت جيسي قائلة: مبارح انا وماشية بشوارع بيروت شفت هاللعبة على سيارة مكسرة بشارع مکشر وبثياتو شبه مهدمة.



وأضافت: صرت فكر قولكن هيدي لعبة مين ؟ كانت بالسيارة او طايرة من شي بناية؟ قولكن لصبي او بنت؟ منيح او منصاب.



وتابعت: أهلو مناح او خسر حدا من أهلو ؟؟ الله

يحرق قلب كل حدا كان السبب بالمصيبة يلي حلت عهالبلد و تصبحو على وطن ..تصبحو على عدالة.