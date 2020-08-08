جيسي عبده تروي قصة مؤثرة بشأن انفجار بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:59 م
جيسي عبدو
جيسي عبدو
لمياء علي
شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبده متابعيها صورة دمية ملقاه في أحد الشوارع بلبنان وكان يملؤها الغبار بعد انفجار مرفأ بيروت.

وعلقت جيسي قائلة: مبارح انا وماشية بشوارع بيروت شفت هاللعبة على سيارة مكسرة بشارع مکشر وبثياتو شبه مهدمة.

وأضافت: صرت فكر قولكن هيدي لعبة مين ؟ كانت بالسيارة او طايرة من شي بناية؟ قولكن لصبي او بنت؟ منيح او منصاب.

وتابعت: أهلو مناح او خسر حدا من أهلو ؟؟ الله
يحرق قلب كل حدا كان السبب بالمصيبة يلي حلت عهالبلد و تصبحو على وطن ..تصبحو على عدالة.

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