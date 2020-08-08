تسجيل المواليد عبر منصة أبشر absher إلكترونيًا.. الرابط والخطوات وطريقة التوصيل للمنزل والرسوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:31 م
أبشر
أبشر

تسجيل المواليد عبر منصة أبشر absher إلكترونيًا.. الرابط والخطوات وطريقة التوصيل للمنزل والرسوم

تسجيل المواليد عبر منصة أبشر إلكترونيًا | وتعتبر ابشر خدمة أطلقتها وزارة الداخلية ضمن الخدمات  الإلكترونية على موقعها الرسمي، إذ أصبح بإمكان المواطن السعودي الاستفادة من خدمة تسجيل المواليد الجدد، وكذلك الحصول على سجل الأسرة، وشهادة الميلاد، من المنزل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الأحوال المدنية. 

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، نقدم لكم خطوات تسجيل المواليد على موقع وزارة الداخلية، واستخراج شهادات الميلاد ورسوم توصليها للمنازل للتيسير على المواطنين.

تسجيل المواليد عبر منصة أبشر إلكترونيًا
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر موقعها الرسمي عن إمكانية الاستفادة من خدمة تسجيل المولود إلكترونيًّا عبر منصة أبشر، وقدمت المصلحة خطوات تسجيل المواليد في المنصة، وكذلك طلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وتوصيلهما لأصحابها عبر العنوان الوطني دون حاجة لزيارة مكاتبها وفروعها، فقط باسم المستخدم وكلمة المرور، والخطوات هي:

- على المستفيد من خدمات أبشر الدخول على الموقع الرسمي (اضغط هنا).
- اختيار أبشر أفراد
- أدخل اسم المستخدم والرمز المرئي
- قم بالنقر على تسجيل الدخول.
- اضغط على خدماتي.
- اختيار خدمة الأحوال المدنية.
- اختيار خدمة (تسجيل مولود).

مصلحة الأحوال المدنية
يذكر أنه مع إعلان المملكة العربية السعودية وقف العمل في المصالح الحكومية بسبب جائحة كورونا، تطبيقا للإجراءات الوقائية أصدرت المنصة أكثر من 100 ألف وثيقة شهادات ميلاد، وسجلات للأسرة، في 13 مركزًا في أنحاء المملكة تم تجهيزها بأحدث التقنيات.

وتتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية العديد من الجهات في تقديم الخدمات ودعم منظومة التحول الرقمي من أجل تيسير المعاملات والإجراءات وتوفيرًا للوقت والجهد كلا من (وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي)، إيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

تسجيل المواليد عبر منصة أبشر absher إلكترونيًا.. الرابط والخطوات وطريقة التوصيل للمنزل والرسوم

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