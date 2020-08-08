من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:57 م
مايا دياب
مايا دياب
مي مرسي
شاركت الفنانة مايا دياب صور من مشاركتها في مظارهات لبنان اليوم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "دياب" أثناء تواجدها في الشوارع اللبنانية ورفعها علم لبنان ووانضمامها لجموع الشعب في المظاهرات التي قامت اليوم بلبنان.

يذكر أن عدد من الشعب اللبناني قامو بمظارهات اليوم تحت شعار "يوم الحساب" واتخذو وزارة الخارجية مقرا للثورة.
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم
من مظاهرات لبنان.. مايا دياب تشارك شعب بيروت في احتجاجاتهم

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