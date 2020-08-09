تهم الأعمال المنافية للآداب تلاحق فتيات الـ"تيك توك".. اعرف التفاصيل

شغلت القضايا المعروفة إعلاميًا بـ"قضايا فتيات التيك توك" الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، حيث لاحقتهن المزيد من التهم، حيث ظهرت قضية جديدة لها أمام محكمة جُنح كفر شكر والتي حددت جلسة 28 سبتمبر المُقبل كأولى جلسات محاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه نظير معاملات مالية، وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز هذه القضايا.

- منار سامي:

منار سامي، ظهرت قضية جديدة لها أمام محكمة جُنح كفر شكر والتي حددت جلسة 28 سبتمبر المقبل كأولى جلسات محاكمتها في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه نظير معاملات مالية.





وكانت نيابة استئناف طنطا قررت إخلاء سبيلها من مقر حبسها، وتستعد الأجهزة الأمنية لنقل منار من محكمة طنطا إلى مقر حبسها بكفر شكر وكانت الأجهزة الأمنية اصطحبتها في مأمورية إلى مقر محكمة طنطا، لإنهاء الإجراءات الخاصة بعد أن تم تسديد مبلغ الكفالة الخاصة بها المقدرة بـ20 ألف جنيه تمهيدًا لإخلاء سبيلها ولبيان آلية دفع الغرامة المقدرة بـ300 ألف جنيه.





وكانت المحكمة الاقتصادية في طنطا قضت في 29 يوليو بحبس منار 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.





- حنين ومودة:

وبشأن قضية حنين حسام ومودة الأدهم، أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حبس المتهمتين لمدة سنتين وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه في التهم المنسوبة إليهم بالاعتداء على قيم المجتمع بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك".





وفي جلسة 17 أغسطس الحالي من المقرر أن تنظر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، استئناف محاكمة المتهمين.





ومن المقرر أيضًا في 18 أغسطس القادم أن تنظر الدائرة 27 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين المسألة الوقتية للنيابة العامة بالتحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم، فإما أن تؤيد هذا ويستمر التحفظ أو ترفضه وبالتالي يُلغى القرار.





- هدير الهادي:

وأرجأت محكمة 6 أكتوبر، حبس فتاة "تيك توك" المتهمة هدير الهادي، إلى جلسة 18 أغسطس القادم، على ذمة التحقيقات ويأتي هذا على خلفية ضبطها باتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات خادشه للحياء وفاضحة، كما أن هذه الفيديوهات مخالفة لقيم وعادات المجتمع، وبها أعمال منافية للآداب.





- شيري وزمردة:

وفي 11 يونيو الماضي بعد القبض على شيري هانم وابنتها زمردة، واعترفت الفتاة بأنها مارست الدعارة مرتين بمقابل مادي، لأنها كانت تحتاج إلى المال، وأن والدتها المعروفة باسم شيري هانم، كانت على علم بهذا وأنها طلبت من والدتها أن تترك المنزل قبل أن يأتي الشخص الذي أقامت علاقة محرمة معه، وقد وافقت والدتها على ذلك بسبب احتياجهم إلى المال.





- منه عبد العزيز: