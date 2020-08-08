نوال الكويتية تؤازر هيفاء وهبي بعد أحداث بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
لمياء علي
حرصت الفنانة نوال الكويتية على مساندة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وذلك بعدما وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت راح ضحيته عدد كبير من الشهداء.

وغردت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر وقالت: ‏‎حبيبتي الحمدلله على سلامتكم وسلامة لبنان والله يرحم الضحايا والله يحفظكم ويحفظ بلدكم من كل شر لبنان غالي علينا وقلبي معاكم.

لترد عليها الفنانة هيفاء وهبي بتغريدة أخرى وقالت: ‏انشالله بتسلمي حبيبتي الله يحفظ الكويت وشعبها.

أخبار تهمك

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي يحدد سعر بيع باهر المحمدي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

رونالدو يشعر بالغضب لهذا السبب!

منذ 39 دقيقة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الرسالة الأخيرة.. بيانيتش يودع يوفنتوس

منذ ساعة و 11 دقيقة

قائد الأهلي التاريخي: أنا خدام القلعة الحمراء.. وأرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب

منذ 41 دقيقة

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

10:12 م

رونالدو يشعر بالغضب لهذا السبب!

12:04 ص

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا