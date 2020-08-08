نوال الكويتية تؤازر هيفاء وهبي بعد أحداث بيروت

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حرصت الفنانة نوال الكويتية على مساندة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وذلك بعدما وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت راح ضحيته عدد كبير من الشهداء.



وغردت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر وقالت: ‏‎حبيبتي الحمدلله على سلامتكم وسلامة لبنان والله يرحم الضحايا والله يحفظكم ويحفظ بلدكم من كل شر لبنان غالي علينا وقلبي معاكم.



لترد عليها الفنانة هيفاء وهبي بتغريدة أخرى وقالت: ‏انشالله بتسلمي حبيبتي الله يحفظ الكويت وشعبها.