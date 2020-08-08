رنا سماحة تتضامن مع الشعب اللبناني وتطرح "تعيش يالبنان"

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:33 م
رنا سماحة
رنا سماحة
لمياء علي
عبرت المطربة رنا سماحة، عن تضامنها مع الشعب اللبناني جراء أحداث انفجار مرفأ بيروت، وذلك بطرح كليبها الجديد بعنوان "تعيشي يا لبنان.

اغنية "تعيشي يا لبنان" من كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وعلقت رنا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات قائلة: ‏"من مصر.. لشعب لبنان الحبيب.. لبنان ينتفض".

ونالت الأغنية أعجاب عدد كبير من جمهورها في لبنان وقدموا لها عبارات الشكر والامتنان لتضامنها معهم في محنتهم.

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