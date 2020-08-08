عائشة بن أحمد تنشر التريلر الرسمي لفيلم "توأم روحي"

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:28 م
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
شيماء يونس
شاركت الفنانة الشابة عائشة بن أحمد، بنشر الإعلان الرسمي لفيلم "توأم روحي"، حيث تشارك في بطولته مع الفنان حسن الرداد، والمقرر طرحه 19 من أغسطس الجاري، وذلك عبر حسابها الرسمي خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ويشار إلى أنه تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب تجمع حسن الرداد بأمينة خليل، وتدور الأحداث حول العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه الثنائي، مما يجعل من حبهما شيئًا مستحيلًا.


ويشارك في هذا العمل عدد من نجوم الفن منهم حسن الرداد، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، أمينة خليل، أنتاج أحمد السبكي، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم «قصة حب» لهنا الزاهد وأحمد حاتم.



والجدير بالذكر أن أخر الأعمال الدرامية ل "بن أحمد"، مسلسل أبو جبل، حيث تم عرضه هام ٢٠١٩، لتشارك ضمن كوكبة من نجوم الفن منهم مصطفى شعبان، حسن حسني، دياب، نجلاء بدر، محمود البزاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعي الممزوجة بالإثارة والتشويق تدور الأحداث، حول حسن أبو جبل الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.

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