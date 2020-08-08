بنك التنمية الصناعية يوفر تمويلات لعدد 306 مصنع

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر

كشف حمدي عزام  نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، عن أن مصرفه قام بضخ العديد من التمويلات لإعادة إحياء  القطاع الصناعي بقيمة  تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين جنيه للمصنع الواحد ضمن مبادرة أطلقها للنهوض بهذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.

 

 وأوضح" عزام " خلال تصريحات صحفية  أن   هذه التمويلات جاءت ضمن مبادرة 1000 مصنع بإجمالي 3.8 مليار جنيه ، مشيرا إلى  أن عدد المستفيدين من مبادرة الألف مصنع بلغ نحو 306 مصنعا حتى الفترة الراهنة.

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