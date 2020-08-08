بنك التنمية الصناعية يوفر تمويلات لعدد 306 مصنع

كشف حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، عن أن مصرفه قام بضخ العديد من التمويلات لإعادة إحياء القطاع الصناعي بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين جنيه للمصنع الواحد ضمن مبادرة أطلقها للنهوض بهذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.

وأوضح" عزام " خلال تصريحات صحفية أن هذه التمويلات جاءت ضمن مبادرة 1000 مصنع بإجمالي 3.8 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من مبادرة الألف مصنع بلغ نحو 306 مصنعا حتى الفترة الراهنة.