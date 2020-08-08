دانييلا رحمة تودع أصغر شهيدة في انفجار بيروت بكلمات مؤثرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:16 م
دانييلا رحمة
دانييلا رحمة
لمياء علي
حرصت الفنانة دانييلا رحمة على نعي الطفلة الكسندرا وهي أصغر شهيدة في أحداث لبنان الأخيرة وودعتها بكلمات مؤثرة.

وعلقت دانييلا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام برسالة مؤثرة لالكسندرا واصفة إياها بالملاك.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا المنشور وعلقوا على صورة الطفلة الشهيدة داعيين لها بالرحمة.

يذكر ان إلكسندرا نجار إبنة الـ3 اعوام هي أصغر شهيد لانفجار مرفأ بيروت، تاركة لوعة في قلب ذويها وغصة كبيرة في قلوب الجميع.

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