عبير صبري تغازل جمهورها بصورة مع صديقاتها

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:15 م
عبير صبري
عبير صبري
سيدة صادق


نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها مع صديقاتها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

و ظهرت" صبري" وكانت ترتدي فستان قصير بلون بألوان ربيعية وتركت شعرها الاسود الليث منسدلاً علي كتفيها وكانت تقف لجوار صديقتها أمام البيسين .

وتبادل جمهور عبير معها التعليقات ليعبرو عن إعجابهم بجمالها قائلية :"إيه الجمال دا ، إيه القمر دا جميله جدا "

يذكر ان مسلسل "خيانه عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانه عهد" في اللحظات الأخيرة.
.

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 5 ساعات

أيمن عبدالعزيز: الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب

منذ ثلث ساعة

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الإسماعيلي يحدد سعر بيع باهر المحمدي

منذ ساعة و 22 دقيقة

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

منذ أقل من ساعة

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

09:30 م

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

09:28 م

أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا