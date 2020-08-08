عبير صبري تغازل جمهورها بصورة مع صديقاتها
السبت 08/أغسطس/2020 - 11:15 م
سيدة صادق
نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها مع صديقاتها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
و ظهرت" صبري" وكانت ترتدي فستان قصير بلون بألوان ربيعية وتركت شعرها الاسود الليث منسدلاً علي كتفيها وكانت تقف لجوار صديقتها أمام البيسين .
وتبادل جمهور عبير معها التعليقات ليعبرو عن إعجابهم بجمالها قائلية :"إيه الجمال دا ، إيه القمر دا جميله جدا "
يذكر ان مسلسل "خيانه عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانه عهد" في اللحظات الأخيرة.
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