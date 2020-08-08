عبير صبري تغازل جمهورها بصورة مع صديقاتها

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نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها مع صديقاتها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



و ظهرت" صبري" وكانت ترتدي فستان قصير بلون بألوان ربيعية وتركت شعرها الاسود الليث منسدلاً علي كتفيها وكانت تقف لجوار صديقتها أمام البيسين .



وتبادل جمهور عبير معها التعليقات ليعبرو عن إعجابهم بجمالها قائلية :"إيه الجمال دا ، إيه القمر دا جميله جدا "



يذكر ان مسلسل "خيانه عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانه عهد" في اللحظات الأخيرة.

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